ながさき未来応援ポケモン・デンリュウとコラボした、初のレトルト食品「デンリュウの壱岐島カレー 〜壱岐のまぼろしビーフ使用〜」が登場！壱岐のまぼろしビーフ“壱岐牛”を使用した、長崎県の離島「壱岐島」の魅力がつまったレトルトカレーです☆ 長崎県「デンリュウの壱岐島カレー 〜壱岐のまぼろしビーフ使用〜」 価格：680円（税込）発売日：2025年年11月7日（金）販売店舗：・長崎市：長崎県物産館、すみや