俳優の佐藤健が、7日にインスタグラムを更新。台湾出身のイケメン俳優と撮影した2ショットを公開すると、ファンから多数の絶賛が相次いだ。【別カット】笑顔がかわいい台湾の超人気俳優ファンイベントで台湾を訪れていた佐藤は「Thanks」とつづり、台湾出身の俳優・許光漢（シュー・グァンハン）と食事をした2ショットをアップ。許光漢は、ドラマ『時をかける愛』でブレイクし、台湾のエミー賞とも称される「第55回金鐘獎」の