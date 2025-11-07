メイクアップブランド「メイベリン ニューヨーク」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション！各カテゴリ人気No.1コスメ「スカイハイ」「フィットミー リキッド ファンデーションR 」「 SPステイ ヴィニルインク 」「ハイパーシャープ ライナーR 」が、「ハローキティ」パッケージになって数量限定で順次販売されます☆ メイベリン ニューヨーク サンリオ「ハローキティ」コラボコスメ