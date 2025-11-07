Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が7日、都内で声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」の初日舞台あいさつに登場した。家族が公開前に大阪で行われたプレミア上映会で作品を観賞。「ショッピングモールの7階の映画館で上映して、終わった家族とそのまま6階で合流してご飯食べた。グッズ持ってくれてたりトリツカレのチラシを持ってる人の中で1バレもせずにご飯を食べてました」と驚きのエピソードを明かした。ばあばこと祖母から