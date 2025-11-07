中台首脳会談から10年の記念行事であいさつする鄭麗文氏＝7日、台北市（共同）【台北共同】台湾と中国が初の首脳会談を開いてから7日で10年がたった。中国の習近平国家主席と当時会談した台湾の馬英九元総統は7日、習氏に「感謝する」とフェイスブックに投稿した。馬氏が所属する台湾の最大野党・国民党は対中融和路線を掲げ、2028年の総統選で政権奪還を目指す。馬氏は、習氏が強い気迫で会談を決意したと称賛した。当時は「