高市早苗首相が７日の衆院予算委で、自民党と日本維新の会の連立合意にある「２年間の飲食料品の消費税０％の法制化につき検討」に関して、野党から追及を受けた。食料品消費税０％は半年前には高市首相自身も訴えていた案件。立憲民主党の本庄知史議員に、現在の消極姿勢を問われると、高市首相は５月に自民党税調に訴えたが、「残念ながら自民党税制調査会では賛同を得られず、自分が所属する政党で賛同を得られない事をいつ