各地でクマ対策が進められています。村上市ではクマの移動経路となる河川敷の草木を踏み倒し見通しをよくする作業が行われ、三条市のキャンプ場ではオオカミの尿を使った獣除けを設置しました。 三条市下田地区の『CAPTAIN STAG®八木ヶ鼻オートキャンプ場』。ここでもクマ対策が施されました。 それが木に吊るされたこちら、その名も『ウルフピー』。容器の中にはクマの天敵〝オオカミの尿〟が