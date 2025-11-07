日本サッカー協会が発表した日本代表の新ユニフォームを購入できる期間限定ストアが、名古屋駅のエスカ地下街にオープンしました。新ユニフォームは、「HORIZON＝水平線」がコンセプトで、店には新ユニフォームのほかにも、タオルマフラーなど応援グッズが販売されていて、7日は元日本代表のハーフナー・マイクさんも訪れました。ハーフナー・マイクさん：「自分