糸魚川市は、猟友会の70代男性がクマに襲われケガをしたと発表しました。 糸魚川市によりますと、男性は10月27日に1人で糸魚川市仙納の山中で見回りをしていたところ、林の中から突然クマが現れ襲われました。男性は右腕やひざをクマに噛まれ、右腕を骨折するケガを負い入院中です。 今年度の県内でのクマによる人身被害は13件・14人目となっています。