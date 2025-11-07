各地でクマ対策が進められています。三条市のキャンプ場では、オオカミの尿を使った獣除けを設置。村上市では、クマの移動経路となる河川敷の草木を踏み倒し見通しをよくする作業が行われました。 村上市小岩内地区の荒川河川敷。 重機で草木を踏み倒しクマを発見しやすくする作業です。 ■羽越河川国道事務所 南健二副所長 「堤防沿いにクマの移動経路があるというところから、堤防ののり尻の草木を踏み倒す作業をしてい