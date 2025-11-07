チェジュ航空は、西日本と韓国を結ぶ路線を対象に「西日本ウィーク」を、11月6日から18日まで開催する。受託手荷物が含まれていない「BASIC」の片道・往復運賃を最大30％割り引く。割引後の片道最低運賃は以下の通り。この他に、新規会員のアプリ経由での予約で5％を割り引く。搭乗期間は12月1日から2026年3月28日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着広島（2,700円）・釜山発着福岡（2,700円）、