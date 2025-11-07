不適切発言が相次ぐなどし、10月の市長選で敗れた上越市の中川幹太市長が多くの職員に見送られ7日退任しました。 11月8日の任期満了を前に、退任会見に臨んだ上越市の中川市長。 ■上越市 中川幹太市長 「みなさんには不適切発言もあって大変なご迷惑をおかけし、そのことについては改めておわびします。」 7日も冒頭からおわび･･･学歴差別とも取れる発言や、兵庫県三田市のコメを「まずい」と発言するなど不適切な表現