2026年春に予定されている金沢市長選挙で、自民党金沢支部は現職の村山卓氏への推薦を正式に決定しました。自民党金沢支部の小間井大祐幹事長らは、7日に市役所を訪れ、次の市長選ですでに出馬を表明している村山氏に推薦状を手渡しました。また、支部側が推薦の条件としていた、都心軸における再開発の方向性を明確にすることや、子育て・教育分野への重点的な投資を、国や石川県と連携し進めることなどを盛り込んだ政策協定につ