気象予報士の上原さんに今後の見通しを伝えてもらいます。札幌駅前は先ほど雪が強まった時間もありましたが、この時間はほとんどやんできています。そして気温も２℃台ということで、道行く人も足早に駅の中に入っていく様子が見受けられました。ではこの雪について、この後どうなっていくのか見ていきましょう。１１月７日夜の予想です。８日にかけてどうなっていくのか見ていきます。この後、北寄りの風に乗って札幌を含む石狩湾