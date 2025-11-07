侍ジャパンの宮崎合宿2日目では、野手陣もサイン伝達機器「ピッチコム」を装着して投内連携を行った。二塁けん制では、二遊間からサインを出す必要がなく村林は「分かりやすかった。守備に関しては僕らも指示が来るだけなので」。野村も「キャッチャーは大変ですけど、僕らは聞くだけなので」と好感触の声も出た一方で、牧は「誰か一人でも聞こえなかった時の連携ミスは凄く大変になるんじゃないかなと思う。そこはコミュニケ