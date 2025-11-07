キリンビールの「キリン一番搾り生ビール」の135ミリリットル缶キリンビールは7日、ビール「キリン一番搾り生ビール」と発泡酒「淡麗極上〈生〉」の135ミリリットル缶の出荷を11日分から停止すると明らかにした。アサヒビールがシステム障害で「スーパードライ」の135ミリリットル缶の出荷を停止した影響でキリンへの注文が想定以上に増えたため、出荷を調整する。キリンによると、アサヒの代替需要で主力の350ミリリットルや5