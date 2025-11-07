日立ソリューションズは、就業管理システム「リシテア/就業管理」で、Allganize Japanが提供する生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」との連携を11月6日から開始した。○「リシテア」と「Alli LLM App Market」の連携「リシテア」の画面から生成AIアプリケーションを起動することで、従業員は就業規定や制度、システム操作に関する疑問をリアルタイムで解決し、適切な勤務入力をストレスなく行える。加