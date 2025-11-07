「中国人の日本語作文コンクール」表彰式で記念撮影する受賞者ら＝7日、北京の日本大使館（共同）【北京共同】「中国人の日本語作文コンクール」表彰式が7日、北京の日本大使館で開かれた。作文はアイドルや動画配信者を応援する「推し活」を通じた日中交流をテーマとした。大連外国語大4年の朱恒宇さんが最優秀賞を受賞した。朱さんは大学の日本語サークルで日本人留学生と出会い、一緒に動画配信サイトを見るようになった。