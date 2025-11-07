高市首相は7日から本格的な国会論戦となる、初の予算委員会に臨みました。これに先立ち行われた勉強会は、午前3時にスタート。「気合はわかるが周りは大変」といった声もあがっています。高市首相、就任後初の予算委員会での論戦デビューはどうだったのか、日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が3つのギモンを中心に解説します。1．異例「午前3時」出勤、なぜ？2．本格論戦デビューは「安全運転」3．高市内閣に疑惑浮上