ディスカウント店を展開するトライアルホールディングス（ＨＤ）は７日、小型店舗「トライアルＧＯ」の都内１号店を東京都杉並区西荻北にオープンした。都心型の店舗として年中無休で２４時間営業し、今後、都内の出店数を拡大させる。総菜や弁当の調理が可能なスーパーから商品を配送する「サテライト型」の店舗で、これまで福岡市を中心に展開してきた。７月に大手スーパー西友を買収したことで都内での出店をしやすくなった