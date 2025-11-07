客の女性にマッサージ中、性的な行為をした男に懲役5年の判決が言い渡されました。男は熊本県内で初めて、「裁判の日に出頭しなかった罪」にも問われました。 判決を受けたのは、熊本県八代市に住む高野昌夫被告(55)です。 高野被告は2023年12月、マッサージ師として訪れた客の女性の家で、女性にマッサージ中、性的な行為をしたとして不同意性交等の罪に問われています。 また、高野被告は保釈後の2025年3月