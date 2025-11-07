フジテレビおよびフジ・メディア・ホールディングスは7日、自社サイトを通じ、同社取締役の安田美智代氏が本日付で辞任したと発表した。辞任理由および経緯について「安田氏については本年9月中旬に、社内のチェック機能により、一部不適切な経費精算の疑義が認められたため、FMHの社外取締役を委員長とする監査等委員会と当社の監査役が主体となって詳細な調査を指示し、外部専門家や関係部局を入れて調査を行ってまいりました」