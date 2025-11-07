11月7日、高知県高知市で軽自動車とバイクが衝突するなど事故が相次ぎ、男性2人が死亡しました。事故があったのは、高知市愛宕町の県道高知本山線の交差点です。警察によりますと、7日午前5時45分ごろ、東に向かって進んでいたバイクと西に向かって進み、右折しようとした軽自動車が衝突しました。この事故でバイクを運転していた高知市旭町の会社員・中澤一貴さん（40歳）が腹などを強く打って、高知市内の病院に運ばれましたが、