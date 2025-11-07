高知県高知市の高知東高校で11月7日、看護を学ぶ生徒たちが病院実習に出る前の継灯式に臨みました。7日、高知市の高知東高校で行われた継灯式は、看護科の2年生24人が、まもなく始まる病院実習を前に、改めて看護の使命を心に誓うものです。式では生徒が一人ひとり、近代看護の母＝ナイチンゲールの像の前に立って、ロウソクに灯をつけたあと、看護者の倫理をうたったナイチンゲール誓詞を朗読しました。挨拶に立った