26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件は、容疑者の逮捕からきょうで1週間です。遺族が改めて心境を語りました。 【写真を見る】｢何でうちの家内だったんだろう…｣ 名古屋主婦殺害事件 安福久美子容疑者の逮捕から1週間 遺族は“供述”に怒りも…犯行動機は不明のまま 妻の命を奪った、容疑者逮捕から1週間。遺族の心境には変化が。 （高羽奈美子さんの夫･悟さん）「最初はほっとしてよかったが、色々と供述が出てきて、