高知県須崎市は11月7日、自宅で大麻を保管していたとして逮捕・起訴された元須崎市観光大使のアメリカ国籍の男を、観光大使から解嘱したことを明らかにしました。7日、須崎市役所で開かれた定例会見で、楠瀬耕作市長は、自宅で大麻を保管していたとして25年9月に麻薬取締法違反の疑いで逮捕、10月21日に起訴されたアメリカ国籍のデイビッド・ブハダナ被告を9月30日付けで須崎市の観光大使から解嘱したことを明らかにしました。デイ