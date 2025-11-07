俳優のいしだ壱成さんが自身のインスタグラムで、父で俳優の石田純一さんとの2ショットを投稿しています。 【写真を見る】【 いしだ壱成 】父・石田純一さんと焼肉店で2ショット「元気そうでなにより」フォロワー感嘆「壱成さん昔の頃に戻ってる」壱成さんは、石田さんが経営しているという焼肉店を訪れた模様。二人で膝に手をついてちょっと前屈みになった姿勢で肩を組み、揃って笑顔の2ショットとなっています。 壱