歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。11月1日に開催された、中国・北京での公演を振り返り、ファンに感謝の思いを綴りました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】北京公演を終え中国のファンに感謝「That was totally magical night（本当に魔法のような夜だった）」浜崎さんは英語で、「Thank you Beijing!!! Thank you to made a new history with me!!!!! That was totally magical night（ありがとう北京!!! 私