ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「旬の食べ物は体に良いのです♪」柿を堪能【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「旬の食べ物は体に良いのです♪」というタイトルで、「この秋は柿を食べています♪」「妻の実家からの贈り