スーパーでのコメの平均価格は5キロあたり4235円と、2週ぶりに値上がりました。依然として過去最高値に迫る水準が続いています。農林水産省によりますと、今月2日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週から27円上がって4235円となりました。値上がりは2週ぶりです。また、9週連続の4000円台となっていて、過去最高値の4285円に迫る水準が続いています。新米価格の高止まりが