きょうは立冬、暦の上では冬の始まりです。北海道や東北北部では雨や雪が降りました。一方、関東から西は広く晴れました。あす8日（土）は北日本も含めて全国的に晴れて、小春日和となりそうです。空気の乾燥にはお気をつけください。9日（日）は西から前線を伴う低気圧が近づいて、広く本降りの雨となりそうです。激しく降る所もあるでしょう。北日本も雨の所が多く、北海道、標高の高い所では雪が降りそうです。■あす8日（土）