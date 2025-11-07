日本高野連は7日、大阪市内で第107回全国選手権大会の運営委員会を開き、今年8月の同大会で実施した暑さ対策などの報告を行った。出場チームへのアンケートでは開会式の夕方開催や、日程のうち6日間で組んだ「朝夕2部制」について、いずれも「とても効果がある」と「効果がある」との回答が合わせて9割以上を占めた。ただ、朝夕2部制では終了が午後10時46分となる試合が出るなど、試合終了の遅さを懸念する声も出た。一定の時