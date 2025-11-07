九州発の小型スーパー「トライアルGO」が都内に初進出しました。“スーパー激戦区”の都内で、存在感を示すことができるのでしょうか？「“トライアルGO”で〜す。よろしくお願いいたしま〜す！」けさ、都内の駅前で聞こえてきた耳慣れないカタカナ言葉。「トライアルゴー？コンビニですか？スーパー？」ハテナマークも当然。きょう、東京に初進出した九州を地盤とする「トライアル」が出した店なんです。見た目はコンビニのようで