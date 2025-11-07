タレントの板野友美（34）が4歳を迎えた長女・ベビちんの誕生日をお祝いする様子を公開した。【映像】板野友美、長女・ベビちんの顔出しショット（複数カット）2021年1月、東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、その年の10月に第1子となる長女が誕生したことを報告していた板野。これまでSNSで、おそろいの水着を着た親子ショットや、一緒に花火を見る写真など、顔出ししたベビちんとの仲睦まじい様子を発信