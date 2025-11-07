26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件は、容疑者の逮捕からきょうで1週間です。遺族が改めて心境を語りました。妻の命を奪った、容疑者逮捕から1週間。遺族の心境には変化が…高羽奈美子さんの夫・悟さん「最初はほっとして良かったが、いろいろと供述が出てきて、だんだんと怒りが湧いてきた。何でうちの家内だったんだろうと」1999年11月、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32）が首などを刃物で刺され殺害さ