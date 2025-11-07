元テレビ東京のフリーアナウンサー福田典子（34）が7日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。一般男性との離婚を公表した上で、元貴乃花親方の花田光司氏と元フジテレビアナウンサー河野景子さんの長男、靴職人でタレントの花田優一（30）との交際を明らかにした。福田は生放送中に離婚と、花田との交際と同棲を公表。番組視聴者から「花田優一さん、相撲は強いですか？」と聞かれ、福田は「強いと思います