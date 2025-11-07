5日に上海市で開幕した第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）では461の新製品、新技術、新サービスが展示される。2018年の初開催以降、輸入博での初発表商品は累計3000項目を突破し、輸入博は中国の高水準な対外開放を間近に観察することのできる「大舞台」となった。今回の輸入博の初発表リストには、トルココーヒー、エクアドル産バナナなどの「海外特産品」が含まれるほか、小口径で制御可能な拡張型血管ステントなどのハイテク製