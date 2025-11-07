中国物流購買連合会が11月7日に発表したデータによると、10月の中国電子商取引物流指数は113．1で、前月から0．4ポイント上昇したことが分かりました。今年に入ってから、中国電子商取引物流指数は8カ月連続で上昇しており、今後も中国の電子商取引（EC）物流需要は引き続き上昇する傾向を維持するとみられます。（提供/CRI）