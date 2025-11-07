All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「子育てがしやすい市に関するアンケート」を実施しました。その中から、埼玉県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：川越市／34票「小江戸」として親しまれる川越市は、歴史的な街並みと都市的な利便性が調和したエリアです。進学校が多く教育意識が高い地域