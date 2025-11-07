サンリオキャラクターズがホリデーコレクションをテーマにした衣装を身に纏った、「Happyくじ『Sanrio characters Holiday Collection』」が、12月6日（土）から、全国のコンビニエンスストア、書店、ホビーショップなどで発売される。【写真】メタリック装飾がオシャレなフィギュアも登場！サンリオ「Happyくじ」景品一覧■全高約40cmのぬいぐるみなどラインナップ今回登場する「Happyくじ『Sanrio characters Holiday Coll