ソフトバンクは7日、育成1年目の熊谷太雅投手（19）が佐賀市内の病院で同日、左肘内側側副靱帯損傷に対する、修復およびインターナルブレースによる補強術を受けたと発表した。競技復帰まで8カ月の見込み。育成ドラフト12位で宮城・東陵高から今季入団した。