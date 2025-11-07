ソフトバンクは7日、来季のコーチングスタッフを発表した。2軍監督就任が決まった斉藤和巳3軍監督（47）は「2軍の選手たちを一人でも主力、レギュラーにという気持ちで接していく」と話した。この日、福岡県筑後市のタマスタ筑後で実施している秋季練習後に取材に応じた斉藤3軍監督は「1軍で結果を残すための場所にする」と強調。これから選手と一人ずつ話をしながらコミュニケーションをとっていくつもりだ。斉藤3軍監督は