ÃÏ¿Þ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î?¥¯¥Þ½ÐË×?¥Þ¡¼¥¯¤¬¡Ä¸µNHK»³·ÁÊüÁ÷¶É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¸ÅÀ¥³¨Íý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(47)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ÞÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËèÆüÆÏ¤¯ÃÏ¸µ»³·Á»Ô¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¥Þ¥Ã¥×¡£¶²¤í¤·¤¤¿ô¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»³·Á»Ô¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÃÏ¿Þ²èÁü¤È¡¢Æ±»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ãí°Õ´­µ¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢»³·Á»ÔÆâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£