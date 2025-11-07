三川町で11月5日発見された鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出た野鳥1羽の死がいについて国の機関で検査したところ高病原性鳥インフルエンザ感染が確認されました。県内で感染が確認されたのはおととし以来2年ぶりです。県みどり自然課によりますと11月5日、三川町横山の住宅の敷地内で、野生のノスリ1羽の死がいが見つかり、県庄内総合支庁が簡易検査を行ったところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出ました。その