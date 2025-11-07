女子プロレスラーの凛（32）が6日、ブログを更新。2歳の長女・寿々ちゃんらと夫の誕生日を祝福する様子を披露した。【映像】凛、ママそっくりな寿々ちゃん2022年に、タレントの北斗晶（58）の長男・佐々木健之介（27）さんと結婚した凛。翌年8月には第1子となる長女・寿々ちゃんが誕生していた。ブログでは、家族との日々を投稿していて、寿々ちゃんの顔出しショットを公開すると、「横顔ママそっくりなすーちゃんですね〜」