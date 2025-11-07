クマ新潟県糸魚川市は7日、同市の山中で10月27日、設置したわなを1人で見回りしていた地元猟友会の70代男性がクマに襲われ、右腕を骨折するけがをしたと発表した。成獣に右腕や右膝をかまれたという。男性は自力で下山し、救急搬送された。現在も入院している。