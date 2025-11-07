ガソリンなどの暫定税率廃止にむけ、資源エネルギー庁はガソリンと軽油の補助金を段階的に引き上げると正式に発表しました。資源エネルギー庁は、急激な価格の変化による買い控えや混雑などへの対策として、ガソリンと軽油の補助金を段階的に引き上げ、価格を下げていく予定です。現在、ガソリン1リットルあたり補助金10円を支給していますが、今月13日には15円に、27日には20円に引き上げ、来月11日に暫定税率と同じ25.1円に引き