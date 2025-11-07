ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Á´14²ó)#9¤¬¡¢¤­¤ç¤¦7Æü(22:00¡Á)¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡û¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬Âç°ìÈÖ¤Î¥ê¥ó¥°¤ØÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÌ©Ãå¡£Èà½÷¤ÎÌ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤ÎÉã¤È¸µ¥®¥ã¥ë¤ÎÊì¤È¤¤¤¦¡È¶¯Îõ¤ÊÎ¾¿Æ¡É¤À¡£²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÎÌ´¤ËÄ©¤àÆü¡¹¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾¿Æ¤Î¡Ö¹Ô¤±¹Ô¤±