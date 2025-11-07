俳優上川隆也が7日、大阪市内で主演舞台「忠臣蔵」（来年1月24〜27日、梅田芸術劇場メインホール）の取材会に出席した。元禄時代に起こった赤穂浪士によるあだ討ちを描く屈指の名作。大石内蔵助を演じる上川はこの日午前にゆかりの地、兵庫県赤穂市を訪れた。「一番感銘を受けたのは心地よく広がった赤穂平野。背後に山、眼前に海が迫って、その間に挟まれ、千種川が作り出した三角州。そこに住む人がその土地を愛するだろう条件が