パーソル総合研究所は11月6日、「医療従事者の職業生活に関する定量調査」の結果を発表した。同調査は7月11日〜22日、医療・福祉分野で働く全国の医療従事者4,000人を対象に、インターネットで実施した。医療従事者の「はたらく幸せ実感」同調査では、はたらく事を通じて感じる幸福感は「自己成長」「リフレッシュ」「チームワーク」「役割認識」「他者承認」「他者貢献」「自己裁量」、不幸感は「自己抑圧」「理不尽」「不快空間